"Зенит" нацелился на известного бразильского форварда

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"Зенит" нацелился на известного бразильского форварда

Фото: инстаграм Габриэла Барбозы/Автор неизвестен

Петербургский "Зенит" проявляет интерес к нападающему "Фламенго" Габриэлу Барбозе по прозвищу Габигол, сообщает журналист Дармеш Шет в своем твиттере.

По сведениям источника, российский клуб намерен приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Впрочем, проблемой для сделки может стать желание форварда перебраться в Англию. Игроком также интересуются "Вест Хэм" и еще два клуба АПЛ.

В минувшем сезоне 25-летний Барбоза провел за "Фламенго" 43 матча во всех турнирах, забил 29 мячей и отдал 9 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до декабря 2024 года. 

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