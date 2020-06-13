"Зенит" нацелился на колумбийского форварда

Питерский "Зенит" проявляет предметный интерес к нападающему "Ривер Плейт" Рафаэлю Сантосу Борре.

По информации La Banda Deportiva, "сине-бело-голубые" претендуют на 24-летнего колумбийца наряду с несколькими итальянскими клубами.

Рыночная стоимость игрока оценивается в 10 миллионов евро. Его контракт с "миллионерами" истекает следующим летом.

Борре выступает за "Ривер Плейт" с 2017 года, сыграл 100 матчей, забил 35 голов и сделал 13 ассистов.

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