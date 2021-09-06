"Зенит" нацелился на колумбийского нападающего

Фото инстаграм Альфредо Морелоса

Форвард "Рейнджерс" Альфредо Морелос может до закрытия трансферного окна оказаться в российском клубе.

По информации Todofichajes, "Зенит" хочет усилиться колумбийцем, который готов к смене команды ради участия в Лиге Чемпионов.

25-летний нападающий также интересен "Бешикташу", а вот его переход в "Порту" уже сорвался.

Шотландский клуб оценивает своего игрока в 15 миллионов евро.

Морелос выступает за "Рейнджерс" с лета 2017 года, сыграл 189 матчей, забил 97 голов и сделал 44 ассиста.

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