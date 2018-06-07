"Зенит" нацелился на лидера "Наполи"

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"Зенит" нацелился на лидера "Наполи"

Хавбек "Наполи" Марек Хамшик может продолжить карьеру в России.

Как сообщает ITASportPress, в услугах 30-летнего игрока заинтересован "Зенит". Ранее сообщалось, что Хамшик может отправиться в Китай.

В прошедшем сезоне на счету Хамшика 7 забитых мячей и два ассиста в 47 матчах.

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