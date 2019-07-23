"Зенит" нацелился на молодого белорусского защитника

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"Зенит" нацелился на молодого белорусского защитника
"Зенит" проявляет интерес к защитнику "Минска" Дмитрию Прищепе, сообщают белорусские СМИ.

По сведениям издания, российский клуб направил в "Минск" официальный запрос по трансферу игрока. Сумма возможного трансфера не разглашается.

18-летний Прищепа является воспитанником "Минска". Всего за белорусский клуб он провел 13 матчей во всех турнирах. Также на его счету одна игра за юношескую сборную Беларуси U19.

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