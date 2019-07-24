"Зенит" нацелился на нападающего "Краснодара" Игнатьева

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"Зенит" нацелился на нападающего "Краснодара" Игнатьева

"Зенит" проявляет интерес к форварду "Краснодара" Ивану Игнатьеву, сообщают российские СМИ.

Питерский клуб ищет нового нападающего, поскольку Артёму Дзюбе уже в августе исполнится 31 год, а Сердар Азмун вскоре может уехать в один из европейских топ-клубов.

"Быки", в свою очередь, готовы продать своего воспитанника, но рассчитывают выручить 8-10 миллионов евро.

"Зенит" пока не может позволить себе такую дорогостоящую сделку. Переговоры между клубами продолжаются.

В прошлом сезоне 20-летний Игнатьев сыграл за "Краснодар" 36 матчей, забил 10 голов и сделал 3 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

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