"Зенит" нацелился на нападающего "Торино"

Форвард "Торино" Лукас Бойе может продолжить карьеру в РФПЛ, сообщают российские СМИ.

В услугах 21-летнего аргентинца заинтересован питерский "Зенит", который готов предложить за него шесть миллионов евро.

Бойе выступает за "Торино" с лета 2016 года, сыграл 33 матча и забил 3 гола.

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