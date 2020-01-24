"Зенит" нацелился на полузащитника "Марселя"
Хавбек "Марселя" Морган Сансон стал трансферной целью питерского "Зенита", сообщают российские СМИ.
Видеть француза в составе "сине-бело-голубых" хочет как руководство клуба, так и тренерский штаб команды.
Источник утверждает, что 25-летний полузащитник провансальцев идёт под одним из первых номеров в шорт-листе "Зенита".
Сансон выступает за "Марсель" с 2017 года, сыграл 129 матчей, забил 21 гол и сделал 17 ассистов. Его рыночная стоимость - 28 миллионов евро.
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|Команда
|М
|О
|1
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|19
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|19
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|3
|Ростов
|19
|34
|4
|ЦСКА Москва
|19
|34
|5
|Локомотив Москва
|19
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|Арсенал Тула
|19
|25
|7
|Уфа
|19
|25
|8
|Динамо Москва
|19
|24
|9
|Урал
|19
|24
|10
|Спартак Москва
|19
|22
|11
|Тамбов
|19
|21
|12
|Ахмат
|19
|19
|13
|Рубин
|19
|19
|14
|Оренбург
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|Крылья Советов
|19
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|16
|Сочи
|18
|15