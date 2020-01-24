"Зенит" нацелился на полузащитника "Марселя"

Хавбек "Марселя" Морган Сансон стал трансферной целью питерского "Зенита", сообщают российские СМИ.

Видеть француза в составе "сине-бело-голубых" хочет как руководство клуба, так и тренерский штаб команды.

Источник утверждает, что 25-летний полузащитник провансальцев идёт под одним из первых номеров в шорт-листе "Зенита".

Сансон выступает за "Марсель" с 2017 года, сыграл 129 матчей, забил 21 гол и сделал 17 ассистов. Его рыночная стоимость - 28 миллионов евро.

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