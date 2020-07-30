"Зенит" нацелился на турецкого защитника

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"Зенит" нацелился на турецкого защитника

Центральный защитник "Фортуны" из Дюссельдорфа Каан Айхан может продолжить карьеру в России.

Сообщается о предметном интересе к 25-летнему футболисту со стороны питерского "Зенита".

Также турецкий игрок привлёк внимание четвертьфиналиста Лиги Чемпионов "Аталанты".

Воспитанник "Шальке" в минувшем сезоне забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 34 матче. Его рыночная стоимость - 7 миллионов евро.

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