"Зенит" нацелился на Умтити
Защитник "Барселоны" Самюэль Умтити может перейти в "Зенит".
По сведениям журналиста Фабрицио Романо, "сине-бело-голубые" уже ведут переговоры о покупке 27-летнего француза.
Отмечается, что "Барса" готова расстаться с футболистом. Однако все зависит от самого игрока, который имеет предложения от других клубов.
Соглашение Умтити с клубом действует до лета 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 10 миллионов евро.
В текущем сезоне Умтити принял участие в 13 матчах.
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