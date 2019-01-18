"Зенит" нацелился на ведущего защитника сборной Украины
"Зенит" проявляет интерес к защитнику донецкого "Шахтера" Ярославу Ракицкому, сообщают российские СМИ.
По сведениям источника, российский клуб готов заплатить за футболиста порядка 10 миллионов евро. В данный момент клубы близки к договоренности. Сам Ракицкий также практически согласовал с "Зенитом" условия личного контракта.
29-летний Ракицкий является воспитанником "Шахтера". За свою карьеру он провел за клуб 325 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 30 голевых пасов. За сборную Украины сыграл 54 матча и забил пять голов. Его контракт с "Шахтером" действует до лета 2022 года.
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|3
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|17
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|Спартак Москва
|17
|28
|5
|Локомотив Москва
|17
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|6
|Рубин
|17
|25
|7
|Ростов
|17
|24
|8
|Ахмат
|17
|23
|9
|Оренбург
|16
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|Урал
|17
|22
|11
|Арсенал Тула
|17
|20
|12
|Динамо Москва
|17
|20
|13
|Крылья Советов
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|14
|Уфа
|17
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|Анжи
|17
|15
|16
|Енисей Красноярск
|17
|10