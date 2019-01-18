"Зенит" нацелился на ведущего защитника сборной Украины

"Зенит" проявляет интерес к защитнику донецкого "Шахтера" Ярославу Ракицкому, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, российский клуб готов заплатить за футболиста порядка 10 миллионов евро. В данный момент клубы близки к договоренности. Сам Ракицкий также практически согласовал с "Зенитом" условия личного контракта.

29-летний Ракицкий является воспитанником "Шахтера". За свою карьеру он провел за клуб 325 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и отдал 30 голевых пасов. За сборную Украины сыграл 54 матча и забил пять голов. Его контракт с "Шахтером" действует до лета 2022 года.

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