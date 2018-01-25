"Зенит" нацелился на вингера "Атлетико"

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"Зенит" нацелился на вингера "Атлетико"Питерский "Зенит" нацелился на вингера мадридского "Атлетико" Николаса Гайтана, информирует Marca.

По сведениям издания, "сине-бело-голубые" вошли в круг претендентов на 29-летнего аргентинца, на которого также претендуют мексиканский "Монтеррей", английские "Суонси", "Уотфорд" и "Саутгемптон", аргентинская "Бока Хуниорс", миланский "Интер" и лиссабонские "Бенфика" и "Спортинг".

В нынешнем сезоне Гайтан сыграл 12 матчей за "Атлетико", однако результативными действиями в них он не отметился.

Напомним, "Интер" надеется на обмен игроками с "Зенитом". | soccernews.ru

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