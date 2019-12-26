"Зенит" нацелился на вингера "Херенвена"

Вингер "Херенвена" Митчелл ван Берген стал трансферной целью питерского "Зенита", сообщает Betting Insider.

По информации источника, скауты "сине-бело-голубых" следят за игрой 20-летнего голландца, однако пока не собираются его покупать. Вероятнее, что сделка может состояться летом.

В текущем сезоне ван Берген сыграл за "Херенвен" 19 матчей, забил 4 гола и сделал 5 ассистов.

Рыночная стоимость перспективного игрока оценивается в 4 миллиона евро.

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