"Зенит" нацелился на вингера "Херенвена"
Вингер "Херенвена" Митчелл ван Берген стал трансферной целью питерского "Зенита", сообщает Betting Insider.
По информации источника, скауты "сине-бело-голубых" следят за игрой 20-летнего голландца, однако пока не собираются его покупать. Вероятнее, что сделка может состояться летом.
В текущем сезоне ван Берген сыграл за "Херенвен" 19 матчей, забил 4 гола и сделал 5 ассистов.
Рыночная стоимость перспективного игрока оценивается в 4 миллиона евро.
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|34
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|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
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|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
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|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
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|Эксельсиор
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|Де Графсхап
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|НАК Бреда
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