"Зенит" нацелился на вингера "Урала"

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"Зенит" нацелился на вингера "Урала"

Вингер "Урала" Отман Эль-Кабир привлёк внимание питерского "Зенита", сообщают российские СМИ.

"Сине-бело-голубые" рассматривают вариант с подписанием 27-летнего голландца марокканского происхождения во время летнего трансферного окна.

В текущем сезоне Эль-Кабир сыграл за "Урал" 34 матча, забил 5 голов и сделал 8 результативных передач.

Контракт футболиста с екатеринбургским клубом рассчитан до 2021 года. Его стоимость оценивается в 2 миллиона евро.

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