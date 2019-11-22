"Зенит" нацелился на воспитанника "Барселоны"

Питерский "Зенит" изучает варианты усиления позиции атакующего полузащитника, сообщают российские СМИ.

Новая трансферная цель "сине-бело-голубых" - хавбек загребского "Динамо" Дани Ольмо.

Хорватский клуб хочет выручить на продаже 21-летнего испанца не менее 40 миллионов евро, но "Зенит" такие деньги тратить не готов.

Ольмо является воспитанником "Барселоны". В текущем сезоне он провёл за "Динамо" 17 матчей, забил 6 голов и сделал 6 ассистов.

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