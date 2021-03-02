"Зенит" нацелился на вратаря "Химок"

Петербургский "Зенит" проявляет интерес к вратарю подмосковных "Химок" Илье Лантратову, сообщает "Чемпионат".

По сведениям издания, клуб из Санкт-Петербурга рассматривает вариант с приобретением голкипера в летнее трансферное окно. Также Лантратов входит в сферу интересов московских клубов "Локомотив" и "Динамо".

25-летний Лантратов в нынешнем сезоне провел за "Химки" 21 матч во всех турнирах и пропустил 35 голов. Его контракт с подмосковным клубом действует до лета 2023 года.

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