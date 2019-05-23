"Зенит" нацелился на вратаря сборной Беларуси

"Зенит" проявляет интерес к вратарю БАТЭ Денису Щербицкому, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, российский клуб рассматривает вариант с приобретением голкипера в летнее трансферное окно. Ориентировочная стоимость беларуса составляет один миллиона евро.

В нынешнем сезоне 23-летний Щербицкий провел за БАТЭ 22 матча во всех турнирах, в которых пропустил 23 мяча. Его контракт с борисовским клубом действителен до лета 2023 года.

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