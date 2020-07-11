"Зенит" нацелился на защитника "Эспаньола"

Центральный защитник "Эспаньола" Леандро Кабрера стал трансферной целью "Зенита", утверждает El Señor del Balón.

По информации источника, питерский клуб готов платить уругвайцу 9 миллионов евро в год.

В стане "сине-бело-голубых" рассчитывают, что им без проблем удастся купить 29-летнего футболиста в виду вылета "Эспаньола" из Примеры.

В текущем сезоне Кабрера сыграл за "попугаев" 35 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 8 миллионов евро.

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