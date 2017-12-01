"Зенит" нацелился на защитника "Милана"

Теги зенит санкт-петербургмиланлука антонеллидоменико кришито

"Зенит" нацелился на защитника "Милана"

"Зенит" может купить защитника "Милана" Луку Антонелли, сообщают российские СМИ.

В питерском клубе рассматривают кандидатуру 30-летнего итальянца в качестве замены для Доменико Кришито. Сумма трансфера оценивается в шесть миллионов евро.

В этом сезоне Антонелли сыграл за "Милан" 8 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Не пропустите: Ригони: "Зенит" будет чемпионом". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Главное лакомство тура на "Эмирейтс": "Арсенал" сразится с "Манчестер Юнайтед"

Главное лакомство тура на "Эмирейтс": "Арсенал" сразится с "Манчестер Юнайтед"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 18 39
2 ЦСКА Москва 19 35
3 Спартак Москва 19 34
4 Зенит Санкт-Петербург 18 33
5 Краснодар 18 30
6 Ахмат 18 25
7 Уфа 18 24
8 Урал 18 24
9 Арсенал Тула 19 24
10 Ростов 18 22
11 Амкар 18 21
12 Рубин 18 20
13 Тосно 19 20
14 Динамо Москва 18 16
15 Анжи 18 16
16 СКА Хабаровск 18 12
Полная таблица

топ-5 тегов