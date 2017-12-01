"Зенит" нацелился на защитника "Милана"

"Зенит" может купить защитника "Милана" Луку Антонелли, сообщают российские СМИ.

В питерском клубе рассматривают кандидатуру 30-летнего итальянца в качестве замены для Доменико Кришито. Сумма трансфера оценивается в шесть миллионов евро.

В этом сезоне Антонелли сыграл за "Милан" 8 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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