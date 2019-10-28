"Зенит" нацелился на защитника "Ромы"

Теги зенит санкт-петербургромажуан жесустрансферы

"Зенит" нацелился на защитника "Ромы"
"Зенит" проявляет интерес к бразильскому защитнику "Ромы" Жуану Жесусу, сообщает Calciomercato.

По сведениям издания, российский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Также игроком интересуются "Порту", "Торино" и "Сампдория". "Рома" может согласиться на продажу бразильца, так как он не входит в планы главного тренера команды Паулу Фонсеки.

28-летний Жуан выступает за "Рому" с 2016 года. В нынешнем сезоне он провел за римский клуб четыре матча во всех турнирах. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Гендиректор "Шахтёра" рассказал, сколько "Зенит" действительно заплатил за Тимощука. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Алюминиевого Дзюбу украли в Подмосковье

Алюминиевого Дзюбу украли в Подмосковье

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 9 23
2 Интер Милан Интер Милан 9 22
3 Аталанта Аталанта 9 20
4 Наполи Наполи 9 17
5 Рома Рома 9 16
6 Лацио Лацио 9 15
7 Кальяри Кальяри 9 15
8 Парма Парма 9 13
9 Фиорентина Фиорентина 9 12
10 Болонья Болонья 9 12
11 Торино Торино 9 11
12 Милан Милан 9 10
13 Удинезе Удинезе 9 10
14 Сассуоло Сассуоло 8 9
15 Хеллас Верона Хеллас Верона 9 9
16 Лечче Лечче 9 8
17 Дженоа Дженоа 9 8
18 Брешия Брешия 8 7
19 СПАЛ СПАЛ 9 7
20 Сампдория Сампдория 9 4
Полная таблица

топ-5 тегов