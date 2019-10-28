"Зенит" нацелился на защитника "Ромы"
"Зенит" проявляет интерес к бразильскому защитнику "Ромы" Жуану Жесусу, сообщает Calciomercato.
По сведениям издания, российский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно. Также игроком интересуются "Порту", "Торино" и "Сампдория". "Рома" может согласиться на продажу бразильца, так как он не входит в планы главного тренера команды Паулу Фонсеки.
28-летний Жуан выступает за "Рому" с 2016 года. В нынешнем сезоне он провел за римский клуб четыре матча во всех турнирах. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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