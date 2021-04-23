"Зенит" нацелился на защитника "Ростова"
Фото "Чемпионат" / Артем Гусев
Защитник "Ростова" Николай Поярков стал трансферной целью питерского "Зенита".
По информации "Чемпионата", 21-летний футболист входит в шорт-лист "сине-бело-голубых", которые занимаются поиском усиления для левого фланга обороны.
В ближайшее время "Зенит" может начать активные переговоры по трансферу перспективного фулбека.
В текущем сезоне Поярков сыграл за "Ростов" 16 матчей, результативными действиями не отличался. Его рыночная стоимость - 800 тысяч евро.
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