Питерский "Зенит" нацелился на защитника "Сан-Паулу" Жуниора Тавареса, информирует Спорт день за днем.

Так, по сведениям источника, "сине-бело-голубые" уже сделали предложение по 21-летнему беку "трехцветных" в размере 7 миллионов евро.

Также в услугах перспективного игрока заинтересованы амстердамский "Аякс", "Ренн", турецкий "Галатасарай", "Порту", лиссабонский "Спортинг" и "Сельта" из Виго.

Напомним, вчера "Зенит" не смог обыграть "Арсенал". | soccernews.ru