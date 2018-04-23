"Зенит" нацелился на защитника "Сан-Паулу"

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"Зенит" нацелился на защитника "Сан-Паулу"Питерский "Зенит" нацелился на защитника "Сан-Паулу" Жуниора Тавареса, информирует Спорт день за днем.

Так, по сведениям источника, "сине-бело-голубые" уже сделали предложение по 21-летнему беку "трехцветных" в размере 7 миллионов евро.

Также в услугах перспективного игрока заинтересованы амстердамский "Аякс", "Ренн", турецкий "Галатасарай", "Порту", лиссабонский "Спортинг" и "Сельта" из Виго.

Напомним, вчера "Зенит" не смог обыграть "Арсенал". | soccernews.ru

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