"Зенит" нацелился на защитника сборной Германии

Фото твиттер Джонатана Та

Центральный защитник леверкузенского "Байера" Джонатан Та может стать игроком "Зенита".

По информации журналиста Альберта Вайсса, питерский клуб готов поспорить за футболиста сборной Германии с "Арсеналом".

Лондонские "канониры" готовы заплатить за 25-летнего немца 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Та сыграл за "Байер" 35 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

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