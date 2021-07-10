"Зенит" нацелился на защитника сборной Германии

Теги байер леверкузензенит санкт-петербургарсенал лондонгерманияджонатан татрансферы

"Зенит" нацелился на защитника сборной Германии

Фото твиттер Джонатана Та

Центральный защитник леверкузенского "Байера" Джонатан Та может стать игроком "Зенита".

По информации журналиста Альберта Вайсса, питерский клуб готов поспорить за футболиста сборной Германии с "Арсеналом".

Лондонские "канониры" готовы заплатить за 25-летнего немца 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Та сыграл за "Байер" 35 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Не пропустите: "Зенит" нацелился на защитника "Нанта". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Черчесов ответил на претензии по поводу своей пресс-конференции

Черчесов ответил на претензии по поводу своей пресс-конференции

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов