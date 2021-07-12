"Зенит" нацелился на защитника сборной Перу

Фото: инстаграм Йосимара Йотуна/Автор неизвестен

Петербургский "Зенит" интересуется опорным полузащитником мексиканского "Крус Асуль" и сборной Перу Йосимаром Йотуном, сообщает Líbero.

По сведениям источника, российский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Также хавбеком интересуются испанские клубы.

31-летний Йотун в прошлом сезоне провел за "Крус Асуль" 43 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Не пропустите: "Зенит" победил немецкий клуб в товарищеском матче. | http://soccernews.ru