"Зенит" нацелился на защитника "Севильи"

Защитник "Севильи" Гильерме Арана может перейти в российский клуб. Об этом сообщает FOX Sports Radio BR.

В 21 игроке заинтересован питерский "Зенит".

По данным издания, руководство испанского клуба хочет, чтобы бразилец продолжил карьеру в Европе. Поэтому, есть возможность того, что Арана будет играть в "Зените" на правах аренды.

Игрок перешёл в "Севилью" из клуба "Коринтианс" в январе 2018 года. Сообщалось, что футболистом также интересовался ЦСКА.

В текущем сезоне Гильерме играл в 7 матчах за испанских клуб.

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