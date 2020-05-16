"Зенит" нацелился на защитника "Шальке"

Защитник "Шальке" Озан Кабак стал трансферной целью питерского "Зенита", сообщает Sport24.

По информации источника, "сине-бело-голубые" уже приступили к обсуждению возможного трансфера 20-летнего центрбека.

Рыночная стоимость перспективного турка оценивается в 29 миллионов евро.

В текущем сезоне Кабак сыграл за "Шальке" 21 матч, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

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