"Зенит" нацелился на защитника "Спортинга"

Левый защитник "Спортинга" Маркос Акунья может перейти в другой клуб.

В игроке заинтересован "Зенит". Клуб ведет переговоры с португальской командой о покупке Акунья.

Сумма компенсации за игрока - около 18-20 миллионов евро.Петербургский клуб предлагает контракт на 4 года.

Акунья перешел в "Спортинг" из "Расинга" летом 2017 года за 9,6 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Акунья участвовал в 23 матчах, забил 1 матч и сделал 4 ассиста.

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