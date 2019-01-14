"Зенит" нацелился на защитника "Спортинга"

Теги маркос акуньяспортинг лиссабонзенит санкт-петербург

"Зенит" нацелился на защитника "Спортинга"

Левый защитник "Спортинга" Маркос Акунья может перейти в другой клуб.

В игроке заинтересован "Зенит". Клуб ведет переговоры с португальской командой о покупке Акунья. 

Сумма компенсации за игрока - около 18-20 миллионов евро.Петербургский клуб предлагает контракт на 4 года.

Акунья перешел в "Спортинг" из "Расинга" летом 2017 года за 9,6 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Акунья участвовал в 23 матчах, забил 1 матч и сделал 4 ассиста.  

Не пропустите: Аршавин будет тренироваться с дублем "Зенита"| http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

Тренер "Уфы" войдет в штаб Семака

Тренер "Уфы" войдет в штаб Семака

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту Порту 34 88
2 Бенфика Бенфика 34 81
3 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 34 78
4 Брага Брага 34 75
5 Рио Аве Рио Аве 34 51
6 Дешпортиво Чавес Дешпортиво Чавес 34 47
7 Маритиму Маритиму 34 47
8 Боавишта Боавишта 34 45
9 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 34 43
10 Портимоненсе Портимоненсе 34 38
11 КД Тондела КД Тондела 34 38
12 Белененсиш Белененсиш 34 37
13 Дешпортиво Авеш Дешпортиво Авеш 34 34
14 Витория Сетубал Витория Сетубал 34 32
15 Морейренсе ФК Морейренсе ФК 34 32
16 Фейренсе Фейренсе 34 31
17 Пасуш де Феррейра Пасуш де Феррейра 34 30
18 Эшторил Эшторил 34 30
Полная таблица

топ-5 тегов