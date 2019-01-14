"Зенит" нацелился на защитника "Спортинга"
Левый защитник "Спортинга" Маркос Акунья может перейти в другой клуб.
В игроке заинтересован "Зенит". Клуб ведет переговоры с португальской командой о покупке Акунья.
Сумма компенсации за игрока - около 18-20 миллионов евро.Петербургский клуб предлагает контракт на 4 года.
Акунья перешел в "Спортинг" из "Расинга" летом 2017 года за 9,6 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Акунья участвовал в 23 матчах, забил 1 матч и сделал 4 ассиста.
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|Команда
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|Дешпортиво Чавес
|34
|47
|7
|Маритиму
|34
|47
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|Боавишта
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|Витория Гимарайнш
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|Портимоненсе
|34
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|КД Тондела
|34
|38
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|Белененсиш
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|13
|Дешпортиво Авеш
|34
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|14
|Витория Сетубал
|34
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|Фейренсе
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|Пасуш де Феррейра
|34
|30
|18
|Эшторил
|34
|30