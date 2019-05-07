"Зенит" нацелился на защитника "Уфы"

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"Зенит" нацелился на защитника "Уфы"

Защитник "Уфы" Данил Круговой может вернуться в питерский "Зенит", сообщают российские СМИ.

"Сине-бело-голубые" рассматривают вариант с подписанием 20-летнего футболиста, играющего слева в обороне, во время летнего трансферного окна.

Круговой является воспитанником "Зенита". Прошлым летом он перешёл в "Уфу" на правах свободного агента.

В составе башкирской команды игрок провёл 7 матчей и сделал 1 ассист. Его стоимость оценивается в 400 тысяч евро.

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