"Зенит" нацелился на защитника "Ювентуса"

Петербургский "Зенит" проявляет интерес к защитнику туринского "Ювентуса" Даниэле Ругани, сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям издания, российский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Сумма возможной сделки может составить 25-30 миллионов евро. Самому игроку "Зенит" предлагает трехлетний контракт с зарплатой в 2,5 миллиона евро в год без учета бонусов.

Ругани может согласиться на трансфер, так как проигрывает конкуренцию за место в основном составе Джорджио Кьеллини, Маттейсу де Лигту и Мериху Демиралу.

В нынешнем сезоне 25-летний Ругани провел за "Ювентус" семь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года

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