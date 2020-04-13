"Зенит" нацелился на защитника "Ювентуса"
Петербургский "Зенит" проявляет интерес к защитнику туринского "Ювентуса" Даниэле Ругани, сообщает Tuttomercatoweb.
По сведениям издания, российский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Сумма возможной сделки может составить 25-30 миллионов евро. Самому игроку "Зенит" предлагает трехлетний контракт с зарплатой в 2,5 миллиона евро в год без учета бонусов.
Ругани может согласиться на трансфер, так как проигрывает конкуренцию за место в основном составе Джорджио Кьеллини, Маттейсу де Лигту и Мериху Демиралу.
В нынешнем сезоне 25-летний Ругани провел за "Ювентус" семь матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
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|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16