"Зенит" начал переговоры с Дзюбой

Фото: инстаграм Артема Дзюбы/Автор неизвестен

Петербургский "Зенит" начал переговоры с нападающим Артемом Дзюбой о продлении контракта, сообщает Bobsoccer.

По сведениям источника, также петербуржцы общаются с полузащитником Александром Ерохиным. При этом клуб уже договорился о продлении контрактов с вратарем Михаилом Кержаковым и хавбеком Магомедом Оздоевым.

В нынешнем сезоне 33-летний Дзюба провел за "Зенит" 29 матчей во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач.

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