"Зенит" начал планировать трансферную политику на ближайшее лето

"Зенит" занялся планированием трансферной политики на ближайшее лето. Об этом пишет журналист Иван Карпов.

По информации источника, петербургский клуб, скорее всего, расстанется с Антоном Заболотным и Эльмиром Набиуллиным.

Также "Зенит" рассчитывает вернуть из аренды в тульском "Арсенале" форварда Луку Джорджевича.

Напомним, 4 мая "Зенит" за три тура до конца сезона стал чемпионом России.

В нынешнем сезоне 27-летний Заболотный участвовал в 14 матчах в РПЛ, не отметившись результативными действиями. 24-летний Набиуллин выступал в 9 встречах за "Зенит".

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