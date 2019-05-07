"Зенит" начал планировать трансферную политику на ближайшее лето

Теги зенит санкт-петербургантон заболотныйэльмир набиуллинтрансферылука джорджевич

"Зенит" начал планировать трансферную политику на ближайшее лето

"Зенит" занялся планированием трансферной политики на ближайшее лето. Об этом пишет журналист Иван Карпов.

По информации источника, петербургский клуб, скорее всего, расстанется с Антоном Заболотным и Эльмиром Набиуллиным.

Также "Зенит" рассчитывает вернуть из аренды в тульском "Арсенале" форварда Луку Джорджевича.

Напомним, 4 мая "Зенит" за три тура до конца сезона стал чемпионом России. 

В нынешнем сезоне 27-летний Заболотный участвовал в 14 матчах в РПЛ, не отметившись результативными действиями. 24-летний Набиуллин выступал в 9 встречах за "Зенит".

Не пропустите: В "Зените" выбрали лучшего игрока апреля| http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Названы претенденты на звание лучшего игрока сезона в АПЛ

Названы претенденты на звание лучшего игрока сезона в АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 27 58
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 27 49
3 Краснодар Краснодар 26 46
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 27 45
5 Спартак Москва Спартак Москва 27 43
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 27 42
7 Оренбург Оренбург 27 36
8 Ростов Ростов 26 36
9 Ахмат Ахмат 27 36
10 Рубин Рубин 27 35
11 Урал Урал 27 33
12 Динамо Москва Динамо Москва 27 30
13 Крылья Советов Крылья Советов 27 28
14 Уфа Уфа 27 26
15 Анжи Анжи 27 20
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 27 19
Полная таблица

топ-5 тегов