"Зенит" начал продавать футболки с изображением известного празднования Дзюбы

В магазине "Зенита" появились футболки с изображением знаменитого празднования форварда "сине-бело-голубых" Артема Дзюбы.

"Футболка Nike "Дзюба" - фанатская версия уже знаменитой футболки нападающего сине-бело-голубых, которая принесла удачу игроку в матчах против "Лиона" и "Спартака", - говорится в описании продукта.

Футболку можно будет купить за 2 499 рублей.

"Зенит" с 42 баллами занимается 1 место в турнирной таблице чемпионата России.

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