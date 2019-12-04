"Зенит" начал продавать футболки с изображением известного празднования Дзюбы

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"Зенит" начал продавать футболки с изображением известного празднования Дзюбы

В магазине "Зенита" появились футболки с изображением знаменитого празднования форварда "сине-бело-голубых" Артема Дзюбы.

"Футболка Nike "Дзюба" - фанатская версия уже знаменитой футболки нападающего сине-бело-голубых, которая принесла удачу игроку в матчах против "Лиона" и "Спартака", - говорится в описании продукта.

Футболку можно будет купить за 2 499 рублей.

"Зенит" с 42 баллами занимается 1 место в турнирной таблице чемпионата России.

А еще: "Зенит" и "Спартак" серьезно оштрафовали за нарушения в матче 18-го тура РПЛ| http://soccernews.ru
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