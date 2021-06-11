"Зенит" начнёт сезон РПЛ двумя гостевыми играми: названа причина

Теги зенит санкт-петербург

"Зенит" начнёт сезон РПЛ двумя гостевыми играми: названа причина

Фото инстаграм "Газпром Арены"

Домашний стадион питерского "Зенита" будет недоступен для команды на протяжении месяца.

Как сообщает "Спорт день за днём", с 3 июля по 3 августа на "Газпром Арене" будет проходить реновация газона.

По этой причине "сине-бело-голубые" стартуют в новом сезоне РПЛ двумя матчами на выезде.

Напомним, что "Зенит" становится чемпионом России три года подряд.

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