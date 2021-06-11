"Зенит" начнёт сезон РПЛ двумя гостевыми играми: названа причина
Фото инстаграм "Газпром Арены"
Домашний стадион питерского "Зенита" будет недоступен для команды на протяжении месяца.
Как сообщает "Спорт день за днём", с 3 июля по 3 августа на "Газпром Арене" будет проходить реновация газона.
По этой причине "сине-бело-голубые" стартуют в новом сезоне РПЛ двумя матчами на выезде.
Напомним, что "Зенит" становится чемпионом России три года подряд.
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