"Зенит" надеется на возвращение Нобоа к тренировкам в январе

Тренер-реабилитолог "Зенита" Мария Бурова рассказала о том, как проходит восстановление полузащитника Кристиана Нобоа, который в августе получил повреждение крестообразной связки колена.

По словам Буровой, клуб надеется, что Нобоа вернётся к тренировкам в январе и отправится с командой на зимний сбор.

"Нобоа сделал операцию в Барселоне, сейчас всё у Криса идёт по плану. Мы надеемся, что с января он приступит к тренировкам на поле и полетит с командой на сбор. Там его ждёт специальная работа с мячом, будем давать ему возможность вернуть футбольные навыки" - цитирует Бурову "Фонтанка".

Напомним, что Нобоа травмировался в матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги с "Уралом" (4:1), который прошёл 19 августа.

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