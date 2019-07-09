"Зенит" надеется переманить лидеров "Локомотива" и "Краснодара"

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"Зенит" надеется переманить лидеров "Локомотива" и "Краснодара"

Известный российский инсайдер и телекомментатор Нобель Арустамян рассказал о планах "Зенита" усилиться ключевыми игроками прямых конкурентов.

По его информации, питерский клуб надеется переманить полузащитника "Локомотива" Алексея Миранчука и нападающего "Краснодара" Ивана Игнатьева.

"Сине-бело-голубые" уже предпринимали попытки заполучить этих футболистов, но успехом они не увенчались.

23-летний Миранчук в минувшем сезоне сыграл за "Локомотив" 44 матча, забил 5 мячей и сделал 12 ассистов. В активе 20-летнего Игнатьева 29 игр, 9 голов и 4 результативные передачи.

Рыночная стоимость хавбека - 15 миллионов евро, а форварда - 6 миллионов евро.

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