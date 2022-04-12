"Зенит" надолго теряет основного защитника
Фото: твиттер Вячеслава Караваева/Автор неизвестен
Защитник "Зенита" Вячеслав Караваев перенес операцию на бедре, сообщается на официальном сайте петербургского клуба.
Сроки восстановления игрока составят от трех до четырех месяцев. Таким образом, футболист уже не сыграет в этом сезоне.
В нынешнем сезоне 26-летний Караваев провел за "Зенит" 24 матча во всех турнирах, не забил ни одного гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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