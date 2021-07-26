"Зенит" надолго теряет Оздоева

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"Зенит" надолго теряет Оздоева

Фото: инстаграм Магомеда Оздоева/Автор неизвестен

Полузащитник петербургского "Зенита" Магомед Оздоев выбыл из строя из-за травмы колена, сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, у футболиста подозревается серьезное повреждение крестообразных связок. Если диагноз подтвердится, то хавбеку придется перенести операцию, после которой он будет восстанавливаться около полугода.

Напомним, что травму Оздоев получил в матче 1-го тура чемпионата России с "Химками" (3:1).

В прошлом сезоне 28-летний Оздоев провел за "Зенит" 35 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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