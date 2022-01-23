"Зенит" накажет Азмуна за контракт с "Байером"
Фото: инстаграм Азмуна\Автор неизвестен
Иранский форварда "Зенита" Сердар Азмун нарушил медицинские правила петербургского клуба, отправившись на подписание контракта с "Байером" и при этом не уведомив об этом руководство клуба и тренерский штаб, сообщает "Чемпионат".
"Теперь игрока ждёт приличный штраф", – сообщает источник "Чемпионата".
Вчера леверкузенский "Байер" официально объявил о заключении соглашения с Азмуном о переходе летом 2022-го на правах свободного агента и подписании контракта до 2027 года.
Напомним, что соглашение Азмуна с "Зенитом" рассчитано до конца нынешнего сезона.
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