"Зенит" накажет Азмуна за контракт с "Байером"

Фото: инстаграм Азмуна\Автор неизвестен

Иранский форварда "Зенита" Сердар Азмун нарушил медицинские правила петербургского клуба, отправившись на подписание контракта с "Байером" и при этом не уведомив об этом руководство клуба и тренерский штаб, сообщает "Чемпионат".

"Теперь игрока ждёт приличный штраф", – сообщает источник "Чемпионата".

Вчера леверкузенский "Байер" официально объявил о заключении соглашения с Азмуном о переходе летом 2022-го на правах свободного агента и подписании контракта до 2027 года.

Напомним, что соглашение Азмуна с "Зенитом" рассчитано до конца нынешнего сезона.

Также не пропустите: Бензема высказался в защиту Месси. | http://soccernews.ru