"Зенит" накажет Азмуна за фото с футболистом "Крыльев Советов"

"Зенит" намерен наказать форварда команды Сердара Азмуна за совместное фото с игроком "Крыльев Советов" Сафой Хади.

"Наш футболист нарушил предписанные внутри клуба и команды правила в условиях пандемии коронавируса, а также продемонстрировал свое легкомысленное отношение к рекомендациям местного Роспотребнадзора, поставив под угрозу не только свое здоровье, но и здоровье своих близких, а также партнeров по команде. Сегодня футболист сдал тест на коронавирус, результат сообщает в ближайшее время.

Однако в любом случае к Азмуну применят самые жесткие дисциплинарные и финансовые санкции согласно внутреннему протоколу клуба", - приводит слова представителя "Зенита" "Р-Спорт".

Ранее сообщалось, что Азмун, скорее всего, покинет "Зенит" этим летом.

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