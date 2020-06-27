"Зенит" накажет Азмуна за фото с футболистом "Крыльев Советов"
"Зенит" намерен наказать форварда команды Сердара Азмуна за совместное фото с игроком "Крыльев Советов" Сафой Хади.
"Наш футболист нарушил предписанные внутри клуба и команды правила в условиях пандемии коронавируса, а также продемонстрировал свое легкомысленное отношение к рекомендациям местного Роспотребнадзора, поставив под угрозу не только свое здоровье, но и здоровье своих близких, а также партнeров по команде. Сегодня футболист сдал тест на коронавирус, результат сообщает в ближайшее время.
Однако в любом случае к Азмуну применят самые жесткие дисциплинарные и финансовые санкции согласно внутреннему протоколу клуба", - приводит слова представителя "Зенита" "Р-Спорт".
Ранее сообщалось, что Азмун, скорее всего, покинет "Зенит" этим летом.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22