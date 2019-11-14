"Зенит" намекнул на переход Ибрагимовича

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"Зенит" намекнул на переход Ибрагимовича

Пресс-служба "Зенита" заинтриговала футбольную общественность своим комментарием под постом о будущем форварда Златана Ибрагимовича.

Сегодня стало известно, что звёздный швед покинет "Лос-Анджелес Гэлакси" в конце года в связи с истечением контракта.

Соцсети отреагировали на эту новость опросами: "Где теперь окажется Златан?". Питерский клуб ответил на один из таких постов эмодзи, на котором человечек прикладывает к губам указательный палец, что означает "только никому".

Ранее сообщалось, что наиболее вероятным считается возвращение Ибры в Серию А, где им, по данным СМИ, интересуются "Интер", "Милан", "Наполи" и "Болонья".

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