"Зенит" намерен добиться аннуляции результата игры с "Амкаром"

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"Зенит" намерен добиться аннуляции результата игры с "Амкаром"

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что "Зенит" хочет аннулировать результат игры с "Амкаром".

Отметим, что возможность переигровки предусмотрена 125-й статьей Дисциплинарного регламента. Решение будет принято 7 марта.

Напомним, что поединок 21-го тура РФПЛ между "Зенитом" и "Амкаром" завершился нулевой ничьей.

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