"Зенит" намерен избавиться от трех футболистов

"Зенит" расстанется с защитником Ибрагимом Цаллаговым, полузащитником Артуром Юсуповым и нападающим Дмитрием Полозом, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, руководство клуба в данный момент ищет возможность трудоустройства футболистов в другие команды Премьер-лиги. Цаллагов, Юсупов и Полоз не полетели на третий предсезонный сбор "Зенита" и в данный момент тренируются в Санкт-Петербурге.

Стоит отметить, что вратарь "Зенита" Егор Бабурин отправился на просмотр в казанский "Рубин". Также "Рубин" заинтересован и в Полозе.

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