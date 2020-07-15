"Зенит" намерен перехватить Гайча у ЦСКА

"Зенит" намерен перехватить трансферную цель ЦСКА - форварда "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайча. Об этом рассказал в твиттере аргентинский журналист.

Ранее сообщалось, что ЦСКА и "Сан-Лоренсо" уже договорились о трансфере, однако агент футболиста заявил, что их не устраивают условия, которые предлагают "армейцы". Сам нападающий в недавнем интервью рассказал, что был бы рад продолжить карьеру в московском клубе.

21-летний Гайч является воспитанником "Сан Лоренцо". За команду он сыграл 27 матчей, забил 7 голов и сделал 1 ассист.

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