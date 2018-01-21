"Зенит" намерен перехватить Максимовича у "Спартака"



"Зенит" вступил в борьбу за сербского защитника "Наполи" Николу Максимовича, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, приобрести футболиста попросил главный тренер петербургского клуба Роберто Манчини.

Ранее сообщалось, что "Наполи" оценивает 26-летнего серба в 20 миллионов евро.

Также игроком интересуется "Спартак", который предлагает 2 миллиона евро за его шестимесячную аренду с возможностью выкупа за 15 миллионов.

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