"Зенит" намерен перехватить трансферную цель "Ливерпуля"

Питерский "Зенит" хочет купить форварда "Гремио" Луана Виейру, сообщает Premium Sport.

По информации источника, российский клуб уже сделал предложение о трансфере 24-летнего бразильца. Детали возможной сделки пока неизвестны.

Стоит отметить, что фаворитом в борьбе за Луана считается "Ливерпуль". Также на футболиста ранее претендовали "Атлетико" и "Спартак".

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