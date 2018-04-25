"Зенит" намерен продлить контракт с ветераном команды

"Зенит" подготовил новый контракт для защитника команды Юрия Жиркова, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, петербургский клуб предлагает футболисту однолетнее соглашение с возможностью продления еще на год.

В этом сезоне 34-летний Жирков провел за "Зенит" 22 матча во всех турнирах и забил 1 гол.

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