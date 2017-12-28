"Зенит" намерен провести реконструкцию своего нового стадиона
"Зенит" хочет реконструировать стадион на Крестовском острове, сообщает сайт torgi.gov.ru.
По сведениям источника, "Зенит" арендовал стадион на 49 лет и в этом периоды предусмотрены реконструкция, техническое обслуживание и эксплуатация арены.
Кроме того есть планы о постройке вспомогательных объектов недвижимости, а именно кассовые павильоны, объекты зоны контроля доступа, причал строителей и земельные участки, необходимые для непосредственной эксплуатации и организации парковок.
Ранее сообщалось, что стоимость постройки стадиона составила 48 миллиардов рублей.
Не пропустите: Министр спорта России: "Мы все верим в Черчесова". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Тимощук: "Я был готов к драке с ван Боммелем"
-
Нзонзи может перейти в "Эвертон"
-
Турнир прогнозов: анонс 27 тура
-
"Кристал Пэлас" – "Арсенал" – 2:3 (обзор)
-
"Арсенал" выиграл 120-е лондонское дерби, больше всех в истории
-
Санчес делает дубль: "Арсенал" удерживает победу над "Кристал Пэлас"
-
"Челси" близок к продлению Куртуа
-
"Саутгемптон" намерен перехватить Сессеньона у "Манчестер Юнайтед"
-
Санчес поучаствовал в 13 голах в последних 15 лондонских дерби
-
"Саутгемптон" хочет купить Старриджа
-
"Манчестер Сити" хочет купить Эванса
-
Капелло: "Я покину "Цзянсу Сунин" в конце сезона-2018"
-
Хав "Зенита" Паредес женился в Буэнос-Айресе
-
"Саутгемптон" хочет вернуть Уолкотта
-
Роналду: "У меня достаточно места для наград"
-
КПР расстался с Кокером, который отказался перейти в "Локомотив"
-
"Зенит" намерен провести реконструкцию своего нового стадиона
-
Роналду вернет изданию France Football "Золотой мяч", полученный в этом году
-
Агент: "Переход в "Интер" – плохое решение для Джовинко"
-
Михалик не собирается уходить из "Локомотива"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Локомотив Москва
|20
|45
|2
|Зенит Санкт-Петербург
|20
|37
|3
|Спартак Москва
|20
|37
|4
|Краснодар
|20
|36
|5
|ЦСКА Москва
|20
|35
|6
|Уфа
|20
|27
|7
|Ахмат
|20
|26
|8
|Урал
|20
|25
|9
|Арсенал Тула
|20
|25
|10
|Ростов
|20
|25
|11
|Рубин
|20
|23
|12
|Динамо Москва
|20
|22
|13
|Амкар
|20
|21
|14
|Тосно
|20
|20
|15
|Анжи
|20
|19
|16
|СКА Хабаровск
|20
|12