"Зенит" намерен провести реконструкцию своего нового стадиона

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"Зенит" намерен провести реконструкцию своего нового стадиона

"Зенит" хочет реконструировать стадион на Крестовском острове, сообщает сайт torgi.gov.ru.

По сведениям источника, "Зенит" арендовал стадион на 49 лет и в этом периоды предусмотрены реконструкция, техническое обслуживание и эксплуатация арены.

Кроме того есть планы о постройке вспомогательных объектов недвижимости, а именно кассовые павильоны, объекты зоны контроля доступа, причал строителей и земельные участки, необходимые для непосредственной эксплуатации и организации парковок.

Ранее сообщалось, что стоимость постройки стадиона составила 48 миллиардов рублей.

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