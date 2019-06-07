"Зенит" намерен расстаться с Маркизио

"Зенит" принял решение расстаться с итальянским полузащитником Клаудио Маркизио, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, петербургский клуб предложит футболисту половину зарплаты до окончания его контракта летом 2020 года. Таким образом, Маркизио может получить 1,5 миллиона евро.

В данный момент итальянец восстанавливается после операции на колене и пропустит еще несколько месяцев.

33-летний Маркизио перешел в "Зенит" в сентябре 2018 года из "Ювентуса" на правах свободного агента. За российский клуб он провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола.

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