"Зенит" намерен расстаться с одним из своих форвардов

Питерский "Зенит" намерен расстаться со своим форвардом Лукой Джорджевичем, информирует чемпионат.com.

По сведениям источника, 23-летний нападающий и "сине-бело-голубые" уже достигли договоренности о расторжении контракта, срок действия которого истекал летом 2020 года. У футболиста уже имеется несколько предложений от других клубов, однако окончательного решения о своем будущем серб пока не принял.

Напомним, Луческу назвал свою главную ошибку, допущенную им в "Зените". | soccernews.ru