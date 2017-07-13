"Зенит" намерен расстаться с одним из своих форвардов

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"Зенит" намерен расстаться с одним из своих форвардовПитерский "Зенит" намерен расстаться со своим форвардом Лукой Джорджевичем, информирует чемпионат.com.

По сведениям источника, 23-летний нападающий и "сине-бело-голубые" уже достигли договоренности о расторжении контракта, срок действия которого истекал летом 2020 года. У футболиста уже имеется несколько предложений от других клубов, однако окончательного решения о своем будущем серб пока не принял.

Напомним, Луческу назвал свою главную ошибку, допущенную им в "Зените". | soccernews.ru

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