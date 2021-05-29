"Зенит" намерен усилиться голкипером "Рубина"

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"Зенит" намерен усилиться голкипером "Рубина"

Фото сайт РПЛ

Наставник питерского "Зенита" Сергей Семак настаивает на усилении вратарской линии команды во время летнего трансферного окна.

По информации "Бизнес Online", тренер "сине-бело-голубых" заинтересован в услугах голкипера "Рубина" Юрия Дюпина.

Семак уже лично разговаривал с 33-летним футболистом касательно потенциального перехода. 

Дюпин не против переезда в Санкт-Петербург, однако "Рубин" готов его отпустить только в случае поступления очень выгодного предложения.

В минувшем сезоне страж ворот пропустил 29 голов в 27 матчах. Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.

Не пропустите: Нападающий "Монпелье" заинтересован в переходе в "Зенит". | http://soccernews.ru
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